Бурджанадзе створить "різко опозиційну" партію

Сьогодні стало відомо, що президент "Фонду демократичного розвитку, екс-спікер парламенту Грузії Ніно Бурджанадзе прийняла рішення про повернення у велику політику. Бурджанадзе має намір заснувати партію під назвою "Демократичний рух - Єдина Грузія".

23 листопада планується провести перший з`їзд партії. На даному етапі не називаються особи, які будуть на чолі цієї партії. За словами Бурджанадзе, партія буде "різко опозиційною", хоча що вона мала на увазі, вона не конкретизувала.

Грузія-Online