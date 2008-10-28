У США готували вбивство кандидата в президенти

У США розкрито змову з метою вбивства кандидата в президенти від Демократичної партії Барака ОБАМИ.

Про це свідчать направлені в суд документи, які було оприлюднено 27 жовтня, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Змову розкрили агенти Бюро контролю за оборотом алкоголю, вогнепальної зброї, тютюну і вибухових речовин. Як свідчать надані документи, працівники бюро вийшли на двох неонацистів, які планували пограбувати магазин з продажу вогнепальної зброї, напасти на одну з середніх шкіл у штаті Теннессі, де вчаться діти переважно чорношкірих американців, а потім вчинити замах на Б.ОБАМУ.

За інформацією РІА «Новости», що посилається на дані американської телекомпанії ABC, у минулу п`ятницю звинувачення висунули 20-річному Деніелу КОВАРТУ зі штату Теннессі і 18-річному Полу ШЛЕССЕЛМАНУ зі штату Арканзас, яких арештували 22 жовтня поточного року. У переліку звинувачень - незаконне володіння обрізом мисливської рушниці, змова з метою грабежу власника федеральної ліцензії на володіння вогнепальною зброєю, а також висунення погроз проти кандидата в Президенти США.