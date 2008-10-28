Глава французького МЗС розкусив грузинський план Путіна

Міністр закордонних справ головуючої у Євросоюзі Франції Бернар КУШНЕР не виключає, що метою російською армії в Грузії було захоплення Тбілісі.

Про це йдеться в його інтерв’ю, оприлюдненому сьогодні російською газетою “Коммерсантъ”.

“Військова ціль могла бути такою. І грузини підтверджують це. Вони кажуть, що ПУТІН (прем’єр-міністр Росії – УНІАН) сам зупинив просування військ. Я вважаю, що існувала реальна небезпека зміни режиму в Грузії”, - сказав міністр.

Він зазначив, що це могло б привести до великої кількості жертв.

Міністр також зауважив, що під час російсько-грузинського конфлікту російські війська “якимось дивним чином опинилися на кордоні в потрібний час”.

“Я не хочу займати нічий бік. Але ми маємо підтримувати Грузію, тому що не хочемо, щоб ця держава була знищена”, - сказав міністр.

Говорячи про сучасний стан відносин з Росією, Б.КУШНЕР зазначив, що серед першочергових проблем, які потребують вирішення, – питання Ахалгорського району.

“Я знаю, що між Ахалгорським районом та рештою Південної Осетії немає ніякого зв’язку, і він дуже близько до Тбілісі”, - сказав Б.КУШНЕР.

Крім того, за словами міністра, потрібно повернути війська на ті позиції, які вони займали до 7 серпня цього року.

“Зараз російська влада каже, що вона має залишати в Абхазії та Південній Осетії понад 7600 військових. Цього не було в угоді”, - сказав міністр закордонних справ Франції.

Він також зазначив, що ЄС виступає категорично проти визнання незалежності Абазії та Південної Осетії. Водночас, додав він, ЄС зацікавлений у співробітництві з Росією.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня цього року між Росією та Грузією розпочався збройний конфлікт, якій привів до великих руйнувань в Цхінвалі та захоплення російськими військами частини території Грузії. Після завершення бойових дій Росія визнала незалежність Абазії та Південної Осетії.

Територія Грузія (без Абхазії та Південної Осетії) була звільнена від російських військ лише на початку жовтня, коли до Грузії прибула місія спостерігачів ЄС.