В Анкарі заборонили проведення будь-яких масових зібрань

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на видання Daily Sabah.

Міська влада турецької столиці зазначає, що зібрання були заборонені у відповідності до рішення уряду про продовження надзвичайного стану "з метою забезпечення безпеки народу і громадського порядку".

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Крім того, офіс губернатора Анкари заявив, що в нього є інформація про підготовку терористичними організаціями атак у місті і провінції. Теракти начебто плануються на масових зібраннях і мітингах.

Протягом останнього року в Анкарі відбулася низка терактів. 10 жовтня минулого року внаслідок теракту на демонстрації в Анкарі загинули 103 людини. 17 лютого 2016 року внаслідок вибуху загинули більше 30 людей, 13 березня теракт забрав життя 37 людей.

Нагадаємо, 10 жовтня поліція в Анкарі застосувала сльозогінний газ і водомети до демонстрантів, що зібралися вшанувати пам'ять жертв минулорічних терактів у столиці Туреччини.