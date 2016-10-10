В Анкарі поліція розігнала демонстрантів, що зібралися вшанувати жертв минулорічних терактів (фоторепортаж)

Сотні активістів намагалися дістатися до головного залізничного вокзалу Анкари, щоб вшанувати пам'ять жертв подвійного вибуху в Анкарі рік тому, повідомляє Fox News з посиланням на Associated Press.

Повідомляється, що влада, посилаючись на міркування безпеки, заборонила масштабні заходи, які були заплановані на понеділок, 10 жовтня, з нагоди першої річниці двох вибухів.

У зв'язку з цим поліція перекрила дороги, що ведуть вокзалу.

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Водночас влада дозволила сім'ям загиблих і деяким представникам громадськості покласти гвоздики на місці трагедії.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня 2015 року в результаті двох вибухів в Анкарі, виконаними терористами-смертниками, загинули 102 особи, ще 246 були поранені.

Вибухи прогриміли з інтервалом у кілька секунд біля центрального залізничного вокзалу столиці Туреччини, де з ранку збиралися учасники узгодженого з владою профспілкового антивоєнного мітингу в підтримку припинення турецько-курдського конфлікту.