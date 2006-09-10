США виправдали Хусейна

Режим Саддама ХУСЕЙНА в Іраку не мав зв`язків з терористичною організацією «Аль-Каїда». Такий висновок зробила комісія Сенату США після відповідного розслідування, повідомляє «Німецька хвиля».

С.ХУСЕЙН не підтримував «Аль-Каїду» матеріально і не мав контактів із колишнім главою іракського відділення організації Абу Мусабом аль ЗАРКАВІ, йдеться в звіті комісії.

Як повідомлялося, однією з підстав для американської військової операції в Іраку 2003 року був докір С.ХУСЕЙНУ, що той нібито підтримує «Аль-Каїду».