19 людей загинули в результаті "жорсткої посадки" вертольота в Росії - ЗМІ

Про це повідомляє ТАСС.

"Рятувальники, що прибули на місце події, проникли в зруйнований вертоліт, де виявили трьох осіб, які перебувають у важкому стані. За попередніми даними, решта 19 загинули", - сказало джерело в правоохоронних органах регіону.

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21 жовтня в 18:57 за київським часом надійшла інформація про те, що в 80 км на північний захід від населеного пункту Уренгой Purovsky району Ямало-Ненецького автономного округу Росії здійснив жорстку посадку вертоліт Мі-8.

Борт летів за маршрутом Сузумское родовище (Красноярський край) - селище Уренгой.

На борту перебували 22 людини.

Раніше УНІАН повідомляв, що вертоліт Мі-8 авіакомпанії «Скол» летів з Ванкора в Новий Уренгой. У призначений час вертоліт в місце призначення не прибув. Вертоліт перевозив нафтовиків-вахтовиків.