Сирія створить власну ”Хезбаллу”

Шеф військової розвідки Армії оборони Ізраїлю генерал-майор Амос Ядлін (Amos Yadlin) заявив на щотижневому засіданні уряди в неділю про те, що в Сирії мають намір створити власну воєнізовану структуру, повідомляє Yediot Ahronot.

За словами генерала, сирійці обмірковують створення воєнізованого формування, заснованого на моделі радикального ліванського руху "Хезбалла". Амос Ядлін заявив, що проект уже на початковій стадії розробки і покликаний відновити збройну боротьбу за Голанські висоти. У розвідці вважають, що уряд Сирії зацікавлений в створенні такого формування.

Президент Сірії Башар Асад заявив у серпні на зустрічі з єгипетською делегацією, що Голанські висоти будуть звільнені сирійцями.

Голанські висоти, гориста місцевість на сирійсько-ізраїльському кордоні, були зайняті Армією оборони Ізраїлю в результаті Шестиденної війни 1967 року і відтоді є спірною територією.

Лента.ру