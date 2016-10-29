Пентагон розкрив суму витрат на військову розвідку

Міністерство оборони США опублікувало дані про витрати на військову розвідку в цьому фінансовому році. Як випливає з повідомлення відомства, всього на потреби військової розвідки було виділено 17,7 млрд доларів.

Читайте такожВійна між Росією і НАТО: аналітик Пентагону спрогнозував, якою вона може бути і чим закінчиться

Мова йде про проміжок часу з 1 жовтня минулого року по 30 вересня поточного, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Зазначені витрати включають фінансування зарубіжних операцій "у випадку непередбачених обставин".

У Пентагоні пояснили, що дані було вирішено опублікувати, оскільки їх оприлюднення не загрожує діяльності військової розвідки.

Проте, як наголошується в повідомленні американського військового відомства, жодних інших даних, що стосуються бюджету військової розвідки, опубліковано не буде з міркувань національної безпеки.

Раніше канцелярія директора Національної розвідки США запросила 53,5 млрд доларів на потреби розвідувальних служб США в 2017 році.

На військову розвідку, як випливало з повідомлення відомства, в 2017 року планується виділити 16,8 млрд доларів.