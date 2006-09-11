Поблизу Владикавказа зазнав катастрофи військовий вертоліт
Загинули близько 10 офіцерів
Сьогодні внаслідок катастрофи вертольота Мі-8 Міноборони РФ у Північній Осетії загинули 10 осіб, четверо дістали тяжкі поранення і госпіталізовані, доля однієї людини невідома. Про це РІА «Новости» повідомив помічник головкому ВПС Росії полковник Олександр ДРОБИШЕВСЬКИЙ.
Він зазначив, що на борту вертольота було 15 осіб - 12 пасажирів і троє членів екіпажу.
Вертоліт, виконуючи політ за маршрутом Владикавказ-Ханкала, зазнав аварії о 17.33 мск за п`ять кілометрів на південь від Владикавказа.
За фактом катастрофи порушено кримінальну справу за статтею 351 Кримінального кодексу РФ - "Порушення правил польотів і підготовки до них", - повідомили РІА «Новости» в Головній військовій прокуратурі.
За даними прокуратури, на борту вертольота Мі-8 Загальновійськового об`єднання Північно-Кавказького військового округу перебували три члени екіпажу і 10 пасажирів з числа військовослужбовців Міноборони.
Прес-служба Північно-Кавказького військового округу (ПКВО) раніше повідомила про 11 пасажирів.
На місці падіння вертольота продовжує працювати оперативно-слідча група співробітників Головної військової прокуратури і військових прокуратур ПКВО і Об`єднаного угруповання військ на Північному Кавказі.
Уламки вертольота ще горять, і тому назвати точну кількість загиблих в авіакатастрофі ще не можна.