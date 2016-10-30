Трамп пообіцяв повернути робочі місця нафтовикам, вугільникам і газовикам США

Республіканський кандидат у президенти США Дональд Трамп в разі свого обрання пообіцяв повернути енергетикам країни робочі місця, включаючи вугільну галузь та сланцевий видобуток, повідомляє Прайм.

Відомо, що конкурент Трампа на виборах демократ Хілларі Клінтон повністю підтримує Паризьку угоду по клімату. А згідно згаданим витоками WikiLeaks, метою її команди є стовідсотковий перехід на поновлювані джерела енергії.

"Ми повернемо робочі місця у вугільну промисловість. Це буде чисте вугілля, сланцевий видобуток, газ і нафта", - заявив Трамп, виступаючи у місті Голден, штат Колорадо.

Паризька хартія – перша глобальна обов'язкова кліматичну угоду, яка набирає чинності через 30 днів після ратифікації 55 країнами, на які припадає 55% глобальних викидів парникових газів, тобто 4 листопада. Угоду вже ратифіковано 83 країнами. Адміністрація Обами вважає її одним з найважливіших своїх досягнень.

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Трамп в ході другого раунду передвиборних теледебатів в місті Сент-Луїс (штат Міссурі) зазначав, що при адміністрації Обами енергетики знаходяться в глибокій облозі. "Ми абсолютно вбиваємо енергетичний бізнес у нашій країні", - зазначав він.

Через прагнення адміністрації скоротити шкідливі викиди якомога швидше споживання кам'яного вугілля стало невигідним. Споживачі стали відмовлятися від нього через обкладання високим еко-податком, найбільші виробники кам'яного вугілля в США переживають не найкращі часи. Банкрутами себе оголосили такі гіганти, як Arch Coal, Peabody Coal.

Голосування на виборах президента США відбудеться в два етапи: спочатку 8 листопада виборці проголосують у всіх штатах. Виграв у штаті кандидат отримує всі голоси так званих вибірників, число яких дорівнює кількості виборчих округів конгресу в цьому штаті. На другому, формальному етапі виборщики голосують за президента. Загальна кількість виборців – 538, таким чином, для перемоги необхідно 270 голосів.