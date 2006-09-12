У Нью-Йорку відкривається 61-а сесія Генасамблеї ООН
09:06, 12 вересня 2006Світ
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"Загальні дебати" почнуться 19 вересня
У Нью-Йорку сьогодні відкривається 61-а сесія Генеральної Асамблеї ООН, повідомляє радіо «Свобода».
Перший тиждень її роботи буде присвячений підготовці до "загальних дебатів", відкрити які планують 19 вересня. Очікується, що в цій частині робочої програми сесії візьмуть участь глави держав і урядів десятків країн. Вони обговорять найважливіші соціальні, політичні та економічні проблеми.
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