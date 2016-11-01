Вибори у США: Трамп скоротив розрив з Клінтон

07:47, 01 листопада 2016
Світ
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Дональд Трамп скоротив відставання від Хілларі Клінтон до 5% на тлі повідомлень ФБР про відновлення розслідування справи щодо електронних листів екс-держсекретаря.

Дональд Трамп та Хілларі Клінтон / REUTERS

Про це свідчать дані соціологічного опитування, яке провели Reuters та Ipsos 26-30 жовтня.

За результатами опитування, за Клінтон готові проголосувати 44% виборців, за Трампа – 39%. Минулого четверга, 27 жовтня, розрив між кандидатами становив 6%.

Читайте такожКлінтон закликала Трампа "негайно розкрити всі зв'язки з Кремлем"Як повідомлялося, ФБР США знову приступає до розслідування у справі про електронну пошту кандидата у президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон.

Нагадаємо, голосування на виборах президента США відбудеться в два етапи: спочатку 8 листопада виборці проголосують у всіх штатах. Кандидат, що виграє у штаті, отримує всі голоси так званих вибірників, число яких дорівнює кількості виборчих округів конгресу в цьому штаті.

На другому, формальному етапі, виборці голосують за президента. Загальна кількість виборців – 538, таким чином, для перемоги необхідно 270 голосів.

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