Вибори у США: Трамп скоротив розрив з Клінтон

Про це свідчать дані соціологічного опитування, яке провели Reuters та Ipsos 26-30 жовтня.

За результатами опитування, за Клінтон готові проголосувати 44% виборців, за Трампа – 39%. Минулого четверга, 27 жовтня, розрив між кандидатами становив 6%.

Читайте такожКлінтон закликала Трампа "негайно розкрити всі зв'язки з Кремлем"Як повідомлялося, ФБР США знову приступає до розслідування у справі про електронну пошту кандидата у президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон.

Нагадаємо, голосування на виборах президента США відбудеться в два етапи: спочатку 8 листопада виборці проголосують у всіх штатах. Кандидат, що виграє у штаті, отримує всі голоси так званих вибірників, число яких дорівнює кількості виборчих округів конгресу в цьому штаті.

На другому, формальному етапі, виборці голосують за президента. Загальна кількість виборців – 538, таким чином, для перемоги необхідно 270 голосів.