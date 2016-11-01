Естонія заявила про порушення російським літаком свого повітряного простору

Про це повідомляє Дождь з посиланням на видання Postimees.

Міністерство закордонних справ Естонії викликало до себе російського посла, щоб висловити йому свою стурбованість.

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Російський літак увійшов до повітряного простору 1 листопада о 9:33 за місцевим часом і пробув у ньому близько хвилини. Літак надав владі Естонії план свого польоту, але не підтримував зв'язок з диспетчерами.

Цю подія видання називає шостим порушенням повітряного простору Естонії російськими літаками за рік. Останній раз російський винищувач Су-27 порушив повітряний простір Естонії 7 жовтня.

Більшість порушень повітряного простору відбувалося в районі острова Вайндлоо у Фінській затоці.