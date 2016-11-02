У Саудівській Аравії відшмагали принца за вироком суду
У в'язниці в Саудівській Аравії відшмагали члена сім'ї правлячої в країні королівської династії, повідомляють місцеві ЗМІ.
Вирок про тілесне покарання для принца, чиє ім'я поки не розголошується, виніс суд. Про це повідомляє Русская служба BBC.
За даними газети Okaz, принц разом з іншими ув'язненими був підданий прочуханки у в'язниці "Червоне море", яка знаходиться в місті Джидда.
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Саудівські ЗМІ не повідомили, за що принц потрапив у в'язницю і скільки ударів батогом він отримав.
Королівська сім'я Саудівської Аравії налічує кілька тисяч членів. Її члени рідко піддаються покаранням.
У середині жовтня в Саудівській Аравії, де діє ісламське законодавство, було страчено принца Туркі бін Сауд аль-Кабіра. Це стало першою в історії країни стратою члена королівської сім'ї.
У 2014 році він був визнаний винним у вбивстві громадянина Саудівської Аравії в груповий бійці в наметовому містечку неподалік від Ер-Ріяда. Убитий був другом принца.
Раніше прочуханки у Саудівській Аравії зазнав письменник і активіст Раиф Бадаві. Його заарештували в 2012 році за звинуваченням в образі ісламу і засудили до 600 ударів батогом і семи років позбавлення волі. Потім покарання було збільшено до 1000 ударів і 10 років позбавлення волі. У минулому році Бадаві було завдано 50 ударів. Це викликало протести активістів у ряді країн.
До прочуханки також був засуджений поет Ашраф Файяд. Спочатку він був засуджений до страти за віровідступництво, а потім вирок був змінений на вісім років позбавлення волі і 800 ударів батогом.