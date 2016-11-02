Тисяча гостей і гігантський торт: дочка нафтового магната з Таджикистану відсвяткувала весілля в Москві (відео)
18:52, 02 листопада 2016Світ
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27-річна дочка нафтового магната з Таджикистану Мадіна Шакірова вийшла заміж в розкішному вбранні від британського дизайнера.
Донька нафтового магната з Таджикистану вийшла заміж у сукні за 650 тисяч доларів / скріншот
Весілля святкували в центрі Москви. Про це повідомляє ТСН.
На весілля прийшла майже тисяча гостей.
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Сукня розшита срібною ниткою і прикрашена кількома тисячами перлин і камінцями Сваровські.
Крім сукні, наречена вразила їх ще й весільним тортом гігантських розмірів, висота якого сягала майже трьох метрів. Батько Мадіна - нафтовий магнат, а ось про нареченого нічого не відомо, тільки ім'я - Сардор.
Тисяча гостей і гігантський торт: дочка нафтового магната пишно відсвяткувала весілля в Москві
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