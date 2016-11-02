Тисяча гостей і гігантський торт: дочка нафтового магната з Таджикистану відсвяткувала весілля в Москві (відео)

Весілля святкували в центрі Москви. Про це повідомляє ТСН.

На весілля прийшла майже тисяча гостей.

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Сукня розшита срібною ниткою і прикрашена кількома тисячами перлин і камінцями Сваровські.

Крім сукні, наречена вразила їх ще й весільним тортом гігантських розмірів, висота якого сягала майже трьох метрів. Батько Мадіна - нафтовий магнат, а ось про нареченого нічого не відомо, тільки ім'я - Сардор.