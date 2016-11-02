Італійський князь загинув під колесами вантажівки в Великобританії
20:10, 02 листопада 2016Світ
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Молодий аристократ їхав в університет на велосипеді, коли його збила машина.
Від травм Філіппо Корсіні помер на місці / скріншот
Про це повідомляє ТСН.
Нащадок одного із самих іменитих родів Італії, серед предків якого був навіть Папа Римський, 21-річний Філіппо Корсіні жив і навчався в Лондоні.
Молодий аристократ їхав в університет на велосипеді, коли його збила машина.
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Від отриманих в аварії травм Філіппо Корсіні помер на місці.
Водія вантажівки затримано поліцією, його підозрюють в необережному водінні. На місце загибелі італійського князя лондонці приносять квіти та листи із співчуттями.
Італійський князь загинув під колесами вантажівки в Великобританії
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