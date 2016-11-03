У Німеччині правоохоронці провели спецоперацію проти банди чеченців

Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.

Їх підозрюють у створенні злочинного угруповання, здирництві, погрозах, побиттях та викраденнях.

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Відомо, що всі затримані - біженці, які просять притулку в країні.

Правоохоронці поки що не пояснюють, чи пов'язані нинішні затримання з попереднім рейдом проти чеченців.

Як повідомляв УНІАН, поліція Німеччини у вівторок, 25 жовтня, провела кілька рейдів у п'яти землях Німеччини в рамках розслідування причетності прохачів притулку з Чечні до ісламського екстремізму.

Офіцери обшукали 13 будинків і притулків по всій країні. Розслідування почалось після арешту минулого року 28-річного росіянина чеченського походження, підозрюваного у намірі приєднатися до ІДІЛ в Сирії.