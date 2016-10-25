У Німеччині розшукують 13 підозрюваних у підтримці ІДІЛ чеченців

Офіцери обшукали 13 будинків і притулків по всій країні. Розслідування почалось після арешту минулого року 28-річного росіянина чеченського походження, підозрюваного у намірі приєднатися до ІДІЛ в Сирії. Про це пише "Німецька хвиля".

Тепер слідчі розшукують ще десятьох чоловіків і трьох жінок, підозрюваних у фінансуванні екстремістської діяльності і бажанні приєднатися до ІД.

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Всі вони виявилися громадянами РФ чеченського походження у віці від 20 до 30 років, які попросили притулку в Німеччині і поки не отримали відповіді. Про це розповів шеф поліції Тюрінгії.

Явного ризику терористичної атаки не було, подробиці в поліції пообіцяли розповісти згодом.

У першому півріччі цього року притулку в Німеччині попросили 5277 громадян РФ, влада відзначає, що більшість із них – чеченці.