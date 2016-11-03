У Польщі жорстоко побили українця

10:49, 03 листопада 2016
Світ
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Інцидент стався у одному із ресторанів польського міста Жешува. Підозрюваних затримано.

Підозрюваних вже затримали / фото flickr.com/photos/lplewnia

У Польському місті Жешува затримали четверо чоловіків, яких підозрюють у жорстокому побитті українця. Про це повідомляє Rzeszow-news.

Інцидент стався у одному із ресторанів міста, де чоловіки почали чіплятися до польки з якою у закладі і сидів українець.

"У ресторані сидів українець зі своєю знайомою полькою. До жінки у вульгарній манері почали чіплятися четверо чоловіків. Українець став на її захист", - розповіли у поліції.

З'ясувалося, що нападники вигукували образи щодо національності, адже вважали чоловіка росіянином. 

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Нападники вивели чоловіка із ресторану на вулицю та жорстоко побили, українець знепритомнів. Наразі йде слідство. Справа буде провадитись за фактом побиття за ознакою національної приналежності.

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