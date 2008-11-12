Росія розраховує, що Обама зніме економічну блокаду з Куби

Міністр закордонних справ Сергій Лавров розраховує, що нова адміністрація США зніме економічну блокаду Куби. Таку заяву він зробив в ході прес-конференції за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Куби.

"Я не збираюся давати якихось порад новому президентові США. Я чув, що обраний президент Барак Обама назвав відносини з Кубою серед тих питань, по яких його адміністрація осмислюватиме ситуацію, що склалася, робитиме аналіз і ухвалюватиме відповідні рішення", - сказав С.Лавров.

"Ми виходимо з того, що це буде рішення США, і сподіваємося, що голос світової спільноти, який прозвучав в ООН, в черговий раз буде прийнятий до уваги", - сказав глава російського МЗС.

На осінній сесії Генассамблєї ООН 185 країн зажадали зняти блокаду Куби і проголосували за відповідну резолюцію. Блокада Куби була введена США в 1962 р.

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