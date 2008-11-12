Бен Ладен погрожує Америці терактом, масштаб якого перевищить атаку 11.09
10:15, 12 листопада 2008Світ
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Видання посилається на джерело в Йемені
Усама Бен Ладен віддав наказ про здійснення теракту на території США, масштаб якого перевищить терористичну атаку 11 вересня. Про це написала газета "Аль-кадс аль-Араби", яка видається в Лондоні". При цьому видання посилається на джерело в Йемені, близьке до керівництва аль-Каїди. Згідно з цим твердженням, атака змінить мир і політично, і економічно. Вона станеться в найближчому майбутньому.
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