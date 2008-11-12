Бен Ладен погрожує Америці терактом, масштаб якого перевищить атаку 11.09

Усама Бен Ладен віддав наказ про здійснення теракту на території США, масштаб якого перевищить терористичну атаку 11 вересня. Про це написала газета "Аль-кадс аль-Араби", яка видається в Лондоні". При цьому видання посилається на джерело в Йемені, близьке до керівництва аль-Каїди. Згідно з цим твердженням, атака змінить мир і політично, і економічно. Вона станеться в найближчому майбутньому.

Эхо Москвы