У Вашингтоні евакуювали штаб-квартиру ФБР

За фактом пожежі проводять розслідування

У штаб-квартирі ФБР у Вашингтоні відбулася евакуація через невелике займання в будівлі. Як повідомляє Associated Press, внаслідок пожежі в підсобному приміщенні ніхто не постраждав. Як заявив представник ФБР Річард КОЛКО, за фактом пожежі проводиться розслідування, версія підпалу виключена. Найімовірніше, горіла проводка.

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