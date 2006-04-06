World Factbook 2006 – скачай з сайту ЦРУ

ЦРУ оприлюднило новий довідник по країнах світу World Factbook 2006. Про це йдеться в заяві спеціального радника директора ЦРУ Девіда Кея (David Kay).

"Наразі довідник World Factbook 2006 доступний на інтернет-сайті ЦРУ. Дев`ять основних розділів і 139 підрозділів включають географічні дані, інформацію про біженців, літературу, смерть від СНІДу, аеропорти, мобільний зв`язок і багато іншого в усіх країнах світу", - наголошується в заяві.

За словами Кея, цей довідник залишається найзапитанішим і найпопулярнішим продуктом ЦРУ: майже шість мільйонів відвідувачів інтернету щомісяця звертаються до цього довідника по інформацію. "Окрім цього, десятки тисяч урядових, освітніх і комерційних сайтів посилаються або передруковують on-line версію Factbook", - зазначено в документі.

Як наголошується в прес-релізі, інформація довідника щонеділі оновлюється упродовж року. Окрім текстової інформації, Factbook має і ілюстрації, серед яких, зокрема, карти і зображення національних прапорів країн.

До вже існуючих розділів додалися нові: виробництво природного газу, підтверджені запаси нафти, експорт, імпорт для кожної країни.

Поки що довідник можна скачати з сайту. У друкованому варіанті довідник вийде в липні. Ціна на нове друковане видання не оголошена. Аналогічні довідники за 2005 і 2004 роки коштують у США $90, міжнародна ціна $126. Factbook попередніх років коштує дешевше.

РІА "Новости"