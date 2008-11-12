Російський і британський військові кораблі відбили атаку піратів

Російський сторожовий корабель "Неустрашимый" спільно з фрегатом Військово-морських сил Великобританії "Кемберленд" відбив атаку піратів на данське судно "Пауерфулл" в Аденській затоці. Про це повідомили в службі інформації і громадських зв`язків Військово-морського флоту Росії. Інформація про зіткнення міститься в донесенні з борту "Неустрашимого", що надійшов до Головного штабу ВМФ Росії.