Російський і британський військові кораблі відбили атаку піратів
19:11, 12 листопада 2008Світ
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Повідомляє ВМФ Росії
Російський сторожовий корабель "Неустрашимый" спільно з фрегатом Військово-морських сил Великобританії "Кемберленд" відбив атаку піратів на данське судно "Пауерфулл" в Аденській затоці. Про це повідомили в службі інформації і громадських зв`язків Військово-морського флоту Росії. Інформація про зіткнення міститься в донесенні з борту "Неустрашимого", що надійшов до Головного штабу ВМФ Росії.
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