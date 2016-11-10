Обама сьогодні зустрінеться з Трампом
Барак Обама, який раніше критикував Дональда Трампа, зустрінеться з ним в овальному кабінеті.
Барак Обама хоче забезпечити успішний перехід влади до майбутнього американського лідера Дональда Трампа і зустрінеться з ним в четвер на тлі протестів прихильників Хілларі Клінтон. Про це повідомляє Російська служба ВВС.
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Зустріч Трампа та Обами в Овальному кабінеті Білого дому призначено на 16:00 за Гринвічем. Дружина Трампа Меланія буде супроводжувати мільярдера і зустрінеться з чинною першою леді Мішель Обамою.
Напередодні Обама пообіцяв забезпечити мирний перехід влади до республіканського кандидата.
"Я хочу переконатися, що передача повноважень пройде успішно, оскільки в кінцевому рахунку всі ми в одній команді, - заявив Обама. - Я доручив своїй команді працювати, щоб забезпечити успішну передачу влади обраному президенту".
Як відомо, під час передвиборчої кампанії Барак відкрито агітував за Хілларі Клінтон і критикував Трампа.