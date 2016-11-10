Трамп назвав три пріорітетні напрями на посаді президента

Республіканець Дональд Трамп, який переміг на виборах президента США, після зустрічі з очільником республіканців у Сенаті заявив, що його пріорітетними питаннями стануть охорона здоров'я, імміграція, та робота.

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