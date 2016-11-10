Трамп назвав три пріорітетні напрями на посаді президента
23:12, 10 листопада 2016Світ
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Республіканець Дональд Трамп, який переміг на виборах президента США, після зустрічі з очільником республіканців у Сенаті заявив, що його пріорітетними питаннями стануть охорона здоров'я, імміграція, та робота.
Дональд Трамп / REUTERS
Про це пише Reuters.
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Трамп заявив журналістам: "Ми, як ви знаєте, маємо намір знизити податки".
Політик додав: "Думаю, ми збираємося зробити ряд абсолютно чітких речей для американського народу".
Як повідомляв УНІАН, за підсумками проведених в США 8 листопада виборів Трамп стане новим президентом США.
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