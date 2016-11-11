"Демократія не витримала": прихильники Клінтон побачили поганий знак в двох орлах, що потрапили до каналізації (фото, відео)
12:42, 11 листопада 2016Світ
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Двійка білоголових орланів, які є символом демократії США, застрягли в дощовому стоці в місті Орландо.
На допомогу птахам прийшли фахівці з флоридської організації / Twitter
Частина американців, які виступають проти президентства Трампа, відразу сприйняла це як своєрідну метафору, повідомляє Mashable.
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Журналісти зазначають, що спочатку в сток потрапив один орлан, після чого на неї сіла інша птиця і теж застрягла. Зараз досі залишається невідомим, чому тварини полізли в каналізацію.
На допомогу птахам прийшли фахівці з флоридської організації "Риба і дика природа".
Тим часом користувачі соцмереж вже почали жартувати, що птахи просто не витримали результатів виборів в США.
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