У М'янмі з неба впав великий непізнаний об'єкт

Циліндричний об'єкт - 4,5 м у довжину і 1,2 м завширшки - був виявлений у четвер в штаті Качин, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Майже в той же час ще один шматок металу з написом китайською мовою проломив дах сусіднього будинку, обійшлося без жертв і постраждалих.

Імовірно, уламки можуть бути пов'язані з запуском китайського експериментального супутника "Пульсар", який ракетоносій "Чанчжен-11" вивів на орбіту в ніч на четвер.

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За словами чиновників, об'єкт, що прилетів з неба, після удару об землю відскочив на 50 метрів, а потім впав у кар'єрі.

Місцеві жителі розповіли, що почули гучний звук, схожий на вибух, а поблизу об'єкта відчувався їдкий запах.

"Ми всі злякалися цього вибуху. Спочатку ми думали, що це почалися бої. Через вибух наші будинки затремтіли", - сказав виданню Myanmar Times житель села До Маунг Міо.

"Імовірно, знайдені металеві об'єкти можуть бути частинами супутника або деталями двигуна від літака або ракети", - повідомляє Global New Light.

Уряд штату Качин заявив, що поки ідентифікувати об'єкт не вдалося.