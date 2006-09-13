Парламент Естонії відхилив закон про статус ”борців за звільнення Естонії”

Парламент Естонії знову відхилив винесений на перше читання законопроект "Про збройну боротьбу громадян Естонії проти військової окупації з боку Радянського Союзу".

Підготовлений опозиційними партіями Союз вітчизни і "Республіка" законопроект пропонує визнати "правомочну збройну боротьбу проти агресії СРСР і подальшої незаконної окупації "боротьбою за звільнення Естонії", а громадян Естонії, які брали участь у ній, зокрема осіб, що воювали у складі частин гітлерівської армії, і "лісових братів", - "борцями за звільнення Естонії".

Представляючи законопроект, депутат від Союзу вітчизни Трівімі Веллісте зазначив в своєму виступі, що "естонці, які воювали за Естонію в німецькій армії та після війни в естонських лісах, бажають одержати визнання, яке могло б морально компенсувати втрати, завдані в роки радянської окупації: ув`язнення, приниження, позбавлення власності, обмеження в отриманні житла, посади й освіти".

У вівторок парламент провів перше читання альтернативного законопроекту "Про боротьбу громадян Естонії за відновлення незалежності Естонської Республіки", представленого урядом. Згідно з цим документом, "естонські громадяни, які чинили опір окупації Естонії Радянським Союзом і Німеччиною, виборюючи відновлення незалежності Естонії, визнаються борцями за свободу".

За урядовим законопроектом, під поняття "борці за свободу" не підпадають колишні бійці радянських винищувальних батальйонів, ветерани Естонського стрілецького корпусу, що воювали проти фашистів у складі Червоної армії, і колишні легіонери Waffen-SS.

РІА "Новости"