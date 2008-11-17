Безвізовий режим в'їзду в США поширили ще на сім країн

Громадяни ще 7-ми держав зможуть від сьогоднішнього дня в`їжджати без візи в Сполучені Штати. Піддані Литви, Латвії, Естонії, Чехії, Угорщини, Словаччини і Південної Кореї повинні лише за два дні до поїздки заповнити спеціальну форму в Інтернеті і мати на руках біометричний паспорт. У США їм можна залишатися не більше 90 днів на рік і при цьому не можна працювати і вчитися. Якщо поїздка планується для влаштування на роботу або для навчання, потрібно як і раніше звертатися за візою в американське консульство.

Эхо Москвы