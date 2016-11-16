Президент Сирії заявив про готовність співпрацювати з Трампом у боротьбі з тероризмом

Про це він заявив в інтерв'ю португальському телеканалу RTP, передає Дождь.

«У цьому випадку Америка буде таким же природним союзником, як Росія та Іран», - сказав він.

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Асад зазначив, що не чекає великих змін у політиці США щодо Сирії. «У нас трохи очікувань щодо нової адміністрації США, тому що там є не тільки президент».

«США - незалежна країна, яка не повинна втручатися у справи інших держав. Так як цим вони займаються протягом останніх 50 років, ми не особливо розраховуємо на зміну цієї політики», - додав він.

Раніше Трамп в інтерв'ю The Wall Street Journal заявляв, що у нього «відмінний від багатьох інших погляд на ситуацію в Сирії.

«Сирія веде боротьбу з ІГ, і ми хочемо позбавитися від ІГ. Росія зараз перебуває в тісному союзі з Сирією, і тепер у нас є Іран, який стає ще більш сильним завдяки нам і який є союзником Сирії... Тепер ми підтримуємо повстанців проти Сирії, і у нас немає розуміння, хто ці люди. Якщо США нападуть на Асада, то це призведе до боротьби з Росією», - заявив Трамп.