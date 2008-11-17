Маккейн обіцяв допомогти Бараку Обамі

Обраний президент США Барак Обама провів зустріч з своїм колишнім суперником на президентських виборах сенатором Джоном Маккейном. Зустріч відбулася в перехідному офісі майбутнього глави Білого дому в Чикаго. За словами Б.Обами, він і Дж.Маккейн "провели хорошу бесіду про те, як можна працювати разом, щоб привести країну до ладу". Зі свого боку сенатор Дж.Маккейн сказав, що планує допомагати адміністрації Б.Обами, передає Associated Press.

Нині Обама формує президентську команду, деякі позиції вже визначені: наприклад, очолить президентську адміністрацію конгресмен від штату Іллінойс Рам Емануель. Натомість аналітики досі здогадуються, хто посяде ключові посади державного секретаря і міністра фінансів в майбутньому уряді.

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