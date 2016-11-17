У Міннесоті сомалійців засудили на 30 років за зв'язки з ІД

Ще один, 22-річний Гулед Омар, отримав 35 років. Прокуратура просила для Омара 40 років в'язниці. Всього у справі проходить дев'ять осіб, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

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"Суспільство має розуміти, що в ньому існує джихадистський осередок, що розправив щупальця. Молодь виїхала в Сирію і загинула там", - зауважив федеральний суддя Майкл Девіс, оголошуючи вирок.

Як стало відомо слідству, Фара в квітні 2015 року їздив в Сан-Дієго, щоб придбати підроблений паспорт, виїхати з країни і вирушити в Сирію.

Чоловік, втім, заявив, що не вважає себе знаряддям терору, хоча й розуміє, чому його дії виглядають підозріло.

Сомалійська громада в Міннесоті є найбільшою з 50 штатів США.