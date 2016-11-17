Мітингувальники в Бразилії проникли в будівлю Національного конгресу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що в акції бере участь кілька десятків людей. У свою чергу поліція намагається вивести протестувальників з будівлі.

Як наголошується, активісти не беруть ініціативу перехідного уряду Мічела Темера по скороченню витрат.

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В основному протестують представники різних профспілок, які мобілізувалися у 18 з 27 штатів країни ще 11 листопада, після того, як 10 листопада відповідну поправку до конституції країни схвалила нижня палата конгресу.

Протести проти ініціативи уряду заморозити соціальні виплати на 20 років тривають по всій країні вже більше тижня.

Крім того, поправка передбачає заморожування всіх витрат на освіту на наступні 20 років з метою скоротити дефіцит бразильського бюджету.