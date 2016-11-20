Саркозі вибуває з президентських перегонів у Франції

Про це повідомляє Reuters.

В першому турі праймеріз французьких консерваторів Саркозі набрав 24,4% голосів, колишні прем'єр-міністри Франсуа Фійон і Ален Жюппе набрали 42,8% і 26% відповідно. У даний момент підраховані голоси в 2912 виборчих дільницях з 10228.

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Другий тур праймеріз має відбутися 27 листопада. Якщо результати першого туру не зміняться, то в другому турі візьмуть участь Фійон і Жюппе.

За попередньою домовленістю, саме переможець праймеріз буде балотуватися на пост президента Франції в наступному році від консерваторів.

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Як повідомляв УНІАН раніше, лідер французьких ультраправих, партії "Національний фронт" Марін Ле Пен за результатами останніх соціологічних опитувань з величезним відривом випереджає найближчого конкурента на президентських рейтингах.