Вдова Патаркацишвілі просить Саакашвілі повернути їй «Імеді»

Вдова грузинського бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі - Інна ГУДАВАДЗЕ написала лист грузинському Президентові Михайлу СААКАШВІЛІ. Вона просить допомогти повернути сім`ї покійного телекомпанію "Імеді", повідомляє РІА “Новости”.

І.ГУДАВАДЗЕ зазначає, що Президент Грузії постійно заявляє про свою прихильність демократичному курсу, що передбачає повагу принципу приватної власності, верховенства закону і свободи ЗМІ. "Я закликаю вас підтвердити ваші слова справою і сприяти швидкому розвзаннютакого важливого для суспільства питання", - пише вона.

Телеканал "Імеді", створений Б.Патаркацишвілі, вважався провідним опозиційним ЗМІ Грузії. У листопаді 2007 року він припинив роботу: після розгону мітингів опозиції до будівлі телекомпанії увірвалися бійці спецназу і розгромили обладнання. Майно "Імеді", яку грузинська влада звинувачувала у "підривній діяльності", було арештовано.

У травні 2008 року телеканал поновив мовлення, проте формат його роботи змінився: опозиційних (і взагалі політичних) матеріалів у ефірі не було. Це було пов`язано із зміною власника.

Після смерті Б.Патаркацишвілі очікувалося, що телекомпанія перейде до сім`ї покійного, конкретно - до його вдови І.ГУДАВАДЗЕ. Проте свої права на "Імеді" заявив зведений брат Б.Патаркацишвілі Джозеф КЕЙ: з`ясувалося, що майно телекомпанії переоформлене на нього. Члени сім`ї Патаркацишвілі і представники грузинської опозиції звинуватили Д.КЕЯ в шахрайстві і використанні підроблених документів. На їхню думку, він діяв у змові з грузинською владою, зацікавленою в тому, щоб позбавити телеканал опозиційного настрою. Сам Д.КЕЙ обіцяв, що при ньому "Імеді" взагалі не займатиметься політикою.