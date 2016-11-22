Танкери РФ в обхід санкцій ЄС доставляли авіапальне в Сирію - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, передає ТСН.

Мінімум два російських кораблі здійснили постачання палива в Сирію через Кіпр. Про це розповіло агентству джерело в розвідці однієї з європейських держав. Різке зростання постачань палива спостерігалося в жовтні. Інше джерело розповіло, що російські кораблі зайшли в порти Кіпру і Греції, перш ніж доставити паливо в Сирію.

Уряд Кіпру заявив, що не схвалює присутність в його портах будь-яких російських танкерів, що перевозять паливо для реактивних літаків в Сирію, зазначає агентство. МЗС Греції від коментарів відмовилося.

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Нагадаємо, що Брюссель ввів санкції щодо ще десятьох високопоставлених сирійських військовослужбовців і чиновників режиму Башара Асада.

Санкції введені проти людей, "відповідальних за жорстокі репресії проти цивільного населення Сирії, які підтримують режим Асада або пов'язаних з ними людьми". Імена людей, які увійшли в чорний список, поки не називаються.

У списку санкцій Євросоюзу щодо сирійського конфлікту зараз - 217 осіб. Їм заборонено в'їзд в ЄС, а їхні рахунки на території країн-членів ЄС заморожені.