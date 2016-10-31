У МЗС Кіпру пояснили, чому Росія не створюватиме військову базу на їхній території

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив міністр закордонних справ Кіпру Іоанніс Касулідіс сьогодні в Москві на прес-конференції з російським колегою Сергієм Лавровим.

"Ви говорите, що питання російських баз обговорювалося досить часто в пресі, але я боюся, що воно обговорювалося лише в пресі. Я не думаю, що це коли-небудь обговорювалося між представниками урядових кіл. Сьогодні це питання не обговорювалося", - сказав Касулідіс.

За його словами, життя показало, що "без будь-яких баз Росія може прийти в Сирію".

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У свою чергу, Лавров зазначив, що питання про можливе розміщення російських військових баз на Кіпрі не обговорювалося.

"В принципі, наші військово-морські сили, кораблі наших ВМС користуються портами Кіпру періодично без будь-яких спеціальних послуг, як це прийнято відповідно до міжнародного права", - додав Лавров.

Він заявив, що "не пам'ятає", щоб ця тема обговорювалася між РФ і Кіпром.

За словами Лаврова, російських баз на сирійській території в Тартусі і Хмеймвм достатньо для проведення антитерористичної операції в Сирії.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві оборони Росії заявили, що займаються опрацюванням можливості повернення військових баз на Кубу й до В'єтнаму.

Пізніше влада В'єтнаму заявила, що не дозволить іншим державам створювати на своїй території військові бази.