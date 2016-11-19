Трамп провів зустріч із Ромні, який може зайняти посаду держсекретаря

Про це повідомило агентство Reuters, передає 112.ua.

Зустріч Трампа і Ромні тривала близько 1 години 20 хвилин. Вона проходила в Бедмінстері (штат Нью - Джерсі) на території гольф-клубу, що належить Трампу. Був присутній віце-президент США Майкл Пенс.

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Після зустрічі Трамп повідомив журналістам, що все пройшло чудово. За словами Ромні бесіда була ґрунтовною і глибокою, обговорювали тему загроз.

"Ми обмінялися нашим баченням цієї теми в одній з найбільш глибоких дискусій, з тих, що коли-небудь мали. Я ціную шанс поспілкуватися з обраним віце-президентом і з нетерпінням чекаю приходу адміністрації та тих моментів, які повинні відбутися", - сказав Ромні.

Раніше телеканал NBS повідомив, що Трамп може запропонувати Ромні посаду держсекретаря.