Палаючі нафтові свердловини під Мосулом (фоторепортаж)
18:00, 23 листопада 2016Світ
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Під Мосулом досі триває гасіння нафтових свердловин, підпалених терористам ІД під час відступу з міста на початку листопада.
Палаючі нафтові свердловини під Мосулом / Фото REUTERS
На початку листопада 2016 року бойовики терористичного руху "Ісламська держава", відступаючі з південних передмість Мосула в Іраку, підпалили 19 нафтових свердловин.
Роботи з гасіння палаючих нафтових свердловин тривають досі.
Тим часом раніше сьогодні стало відомо, що бойовикам ІД перекрили шлях для втечі з іракського Мосула.
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