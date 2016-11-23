Палаючі нафтові свердловини під Мосулом (фоторепортаж)

На початку листопада 2016 року бойовики терористичного руху "Ісламська держава", відступаючі з південних передмість Мосула в Іраку, підпалили 19 нафтових свердловин.

Роботи з гасіння палаючих нафтових свердловин тривають досі.

Тим часом раніше сьогодні стало відомо, що бойовикам ІД перекрили шлях для втечі з іракського Мосула.