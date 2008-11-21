Сомалійські пірати відпустили танкер «Дженіус»

Сомалійські пірати за викуп звільнили танкер "Дженіус", екіпаж якого складається з 19 громадян Румунії.

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на "Морской бюллетень". За іншими даними, на борту танкера перебуває шестеро громадян Грузії.

Судно, яке слідувало під прапором Ліберії, було захоплене 27 вересня, коли йшло з Європи на Близький Схід. Його оператором є грецька компанія. Сума викупу не повідомляється.

Як повідомлялося, 19 листопада пірати відпустили гонконгське судно Great Creation після виплати власниками викупу.

За даними ООН, 2008 року сомалійські пірати захопили близько 60 іноземних суден з метою отримання викупу. Їх сукупний дохід цього року може сягти десятків мільйонів доларів.