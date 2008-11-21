Лукашенко дозволив друкувати опозиційні газети

Білоруська влада після вимог Євросоюзу дозволила опозиційним газетам "Народна воля" і "Білоруська нива" друкуватися в країні. Про це повідомило мінське бюро Reuters. Раніше ці газети друкувалися за межами Білорусії.

Головний редактор "Народної волі" Йосип Середич у розмові з агентством пояснив, що з 2005 року влада заборонила друк і поширення через державні "Білсоюздрук" і "Білпошту" більшості незалежних друкованих ЗМІ, які в результаті фактично припинили існування, або стали поширюватися нелегально.

ЄС, з яким Білорусь прагне налагодити відносини, вимагає зняти обмеження для преси.

"Ми провели переговори з "Білсоюздруком", з друкарнею і "Білпоштою", і всі структури відгукнулися на наші прохання... з радістю, хоча всі ці роки наші звернення відкидалися просто з порогу", - розповів Середич і додав: "Сьогодні мене там приймали просто з розпростертими руками". За словами головного редактора, газета з`явиться у вільному продажі вже наступного тижня і, можливо, почне друкуватися в Білорусії з 1 грудня. Нині тираж газети становить 30 тисяч примірників.

ЄС, а також США, неодноразово запроваджували економічні санкції проти білоруської влади (наприклад, заарештовували урядові рахунки), мотивуючи це тим, що президент Лукашенко встановив в республіці недемократичний режим, і влада постійно порушує права і свободи громадян, у тому числі і свободу слова.

Лента.ру