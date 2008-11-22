На російському підводному човні запустили ядерний реактор

Попереду ходові випробування

21 листопада екіпаж новітнього стратегічного атомного підводного човна "Юрій Долгорукий" успішно здійснив фізичний пуск ядерної енергетичної установки, повідомляє РІА Новости з посиланням на начальника прес-служби суднобудівельного заводу "Сєвмаш" Михайла Сторожилова. Тепер субмарина готується до виходу в море на заводські ходові випробування.

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