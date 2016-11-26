Українські спецлітаки прибули до Ізраїлю для гасіння масштабної пожежі
Два спецлітаки Ан-32П Державної служби з надзвичайних ситуацій прибули до Ізраїлю для участі в ліквідації масштабних лісових пожеж.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат Антон Геращенко.
"О 21:45 та о 21:50 літаки ДСНС здійснили посадку на авыабазы "Хацор" ВПС Ізраїлю в 10 кілометрах від міста Ашдод. Після нетривалого відпочинку українські пілоти вилітають на боротьбу з вогняною стихією", – повідомив Геращенко.
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За його словами, уряд Ізраїлю розглядає можливість звернення до українського керівництва з проханням направити професійних пожежників, які мають досвід гасіння лісових пожеж, зі спеціальною технікою.
Раніше УНІАН повідомляв, що за розпорядженням президента Петра Порошенка Україна відправить в Ізраїль два літаки Ан-32 для допомоги у гасінні масштабної лісової пожежі.