Українські спецлітаки прибули до Ізраїлю для гасіння масштабної пожежі

Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат Антон Геращенко.

"О 21:45 та о 21:50 літаки ДСНС здійснили посадку на авыабазы "Хацор" ВПС Ізраїлю в 10 кілометрах від міста Ашдод. Після нетривалого відпочинку українські пілоти вилітають на боротьбу з вогняною стихією", – повідомив Геращенко.

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За його словами, уряд Ізраїлю розглядає можливість звернення до українського керівництва з проханням направити професійних пожежників, які мають досвід гасіння лісових пожеж, зі спеціальною технікою.

Раніше УНІАН повідомляв, що за розпорядженням президента Петра Порошенка Україна відправить в Ізраїль два літаки Ан-32 для допомоги у гасінні масштабної лісової пожежі.