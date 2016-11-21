Наміри нового президента Молдови дуже нагадують поведінку Януковича – нардеп

Таку думку висловила член комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз у Facebook.

На її думку, така політика нічого доброго для Молдови не принесе.

«По-перше – це не зручно та небезпечно, доведено Януковичем. По-друге – це неможливо, і про це нам неодноразово у 2013 році заявляв Кремль. Переконана, що таку позицію мають пам’ятати в Брюсселі», – пише Фріз.

Фріз вважає, Ігор Додон пам’ятає, що сьогодні інтеграційна політика на європейському просторі – це ознака вибору цінностей, прав та свобод.

«Отже, наміри Ігор Додона зберегти асоціацію з ЄС та зблизитись з Кремлем виглядають дещо самовпевнено та неадекватно. Вони дуже нагадують поведінку біглого екс-президента Януковича. Сподіваюсь, що до цього не дійде», – зазначає Фріз.

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Як повідомляв УНІАН, Центральна виборча комісія Республіки Молдова визнала обрання проросійського кандидата Ігоря Додона президентом країни після другого туру виборів.

На офіційному сайті Додона зазначалось, що у разі перемоги на виборах він у перші 100 днів на посаді президента обіцяє відновити стратегічне партнерство з Росією.

Також перший закордонний візит він планує здійснити до Москви. На наступний день після другого туру виборів Додон виступив за федералізацію країни, назвав виведення російських військ з Придністров'я "провокацією".