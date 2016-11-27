У Сирії півмільйона дітей живуть в умовах блокади - ЮНІСЕФ

У Сирії за останній рік кількість дітей, які живуть в умовах блокади подвоїлась та становить 500 тисяч. Про це йдеться в звіті дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ.

«Для мільйонів людей в Сирії життя перетворилося на нескінченний жах - особливо для сотень тисяч дітей, що живуть там в умовах блокади. Дітей вбивають і ранять, вони бояться йти в школу або навіть грати, виживаючи в умовах нестачі їжі та медичної допомоги », - розповів Ентоні Лейк, глава фонду.

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За оцінками ЮНІСЕФ, лише в східному Алеппо знаходяться 100 тис. дітей. В умовах дефіциту безпечного простору діти змушені грати, вчитися і отримувати медичну допомогу в підвалах будинків, шкіл і лікарень.

Відзначаючи, що наближається шоста річниця початку конфлікту в Сирії, ЮНІСЕФ знову закликає учасників бойових дій припинити облогу міст.

Нагадаємо, у контрольованій повстанцями східній частині сирійського міста Алеппо після кількох днів авіаударів зруйновані всі лікарні.

«Руйнування інфраструктури такі, що жителі міста, включаючи старих і дітей, позбавлені можливості отримувати елементарне медичне обслуговування. Фактично, їх залишили вмирати», - повідомляє представник міської влади.

«Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини» зазначила, що в неокупованій частині міста є кілька працюючих медустанов, проте дістатися до них неможливо через постійні обстріли.