Ромні вдруге зустрівся з Трампом, його шанси стати держсекретарем зростають - ЗМІ

Як повідомляє американський телеканал Fox News, за чутками, кандидатура Ромні розглядається у пріоритетному списку на посаду секретаря Державного департаменту США. Екс-губернатор Массачусетсу високо оцінив перемогу Трампа на президентських виборах 8 листопада.

Зокрема, Ромні після зустрічі з Трампом у ресторані на Мангеттені 29 листопада сказав, що Трамп приведе Америку до "кращого майбутнього".

"Він виграв загальні вибори", - сказав Ромні після цієї зустрічі з Трампом, на якій також був присутній Райнс Прібус, який буде головою адміністрації Трампа у Білому домі.

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На думку Ромні, Трамп обирає "міцних, ефективних та здібних людей" на посади у його адміністрації. Зокрема, Ромні особливо відзначив кандидатуру губернатора штату Південна Кароліна Ніккі Хейлі, яку Трамп обрав на посаду посла США в ООН, конгресмена Тома Прайса, якому Трамп запропонував обійняти посаду секретаря охорони здоров'я і соціальних служб, а також Джефа Сешонза на посаду міністра юстиції, генерального прокурора.

Як повідомляв УНІАН, Трамп вже проводив зустріч з Ромні на території гольф-клубу в Бедміністері (штат Нью-Джерсі). Тоді Ромні заявив, що «ми провели далекосяжну розмову з приводу різних театрів дій у світі, які мають справжнє значення для інтересів Сполучених Штатів».

«І я ціную можливість розмови з обраним президентом і з нетерпінням очікую на майбутню адміністрацію та на політику, яку вона впроваджуватиме", - наголосив він.

Хоча Трамп у 2012 році і підтримав кандидатуру Ромні на посаду президента, він постійно висміював його виборчу кампанію проти Барака Обами, називавши Ромні «найбільшим невдахою» та «слабаком».

Ромні відмовився підтримувати Трампа у 2016 році та назвав його «шахраєм». Також під час праймеріз він закликав республіканців підтримувати інших претендентів в номінації на посаду президента від партії.