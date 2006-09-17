Кому День без автомобіля - свято?
14:17, 17 вересня 2006Світ
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Всі в`їзди до Брюсселя перекрито
У Брюсселі сьогодні проходить День без автомобіля. Всі в`їзди до столиці Бельгії перекрито до вечора, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».
Сісти за кермо автомобіля дозволено лише лікарям, інвалідам і торговцям. Проте швидкість пересування для них обмежено 30 км на годину.
Більшість жителів столиці сприймає День без автомобіля як свято.
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