Кому День без автомобіля - свято?

У Брюсселі сьогодні проходить День без автомобіля. Всі в`їзди до столиці Бельгії перекрито до вечора, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Сісти за кермо автомобіля дозволено лише лікарям, інвалідам і торговцям. Проте швидкість пересування для них обмежено 30 км на годину.

Більшість жителів столиці сприймає День без автомобіля як свято.