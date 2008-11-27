Китай готовий запропонувати роботу американським фінансистам

Китайські фінансові компанії мають намір шукати кваліфікованих працівників у США, пише газета "Чайна Дейлі".

Зокрема, повідомляє видання, кадрова компанія "Міжнародна кар`єра" оголосила про намір звернутися на Волл-стріт у пошуках кваліфікованих співробітників для китайських фірм.

Найближчим часом, за інформацією газети, оголошення про вакансії в китайських фірмах з`являться в газеті The Wall Street Journal та на її сайті. Планується також, що незабаром в США пройдуть ярмарки вакансій за участю зацікавлених представників Китаю.

За оцінками фахівців у сфері кадрової політики, нині склалася найсприятливіша ситуація для найму іноземних професіоналів.

"Ситуація нині чудова для того, щоб компанії (у КНР) наймали висококваліфікованих фінансистів, яких хвиля фінансової кризи позбавила роботи в банківському і фінансовому секторі, тих, хто через це значно знизив свої очікування (щодо платні та соціального пакету)", - цитує видання президента однієї з пекінських рекрутингових компаній Гао Юна.

При цьому, як вважають місцеві фахівці, фінансисти з США, що залишилися без роботи, мають багатий досвід і професійні навички, також гідно оцінять можливості ринку Китаю.

Водночас, зазначає "Чайна Дейлі", на тлі зростання економічної кризи в Китаї значно погіршилася ситуація з працевлаштуванням: тисячі людей втратили роботу після банкрутства експортних підприємств, ситуація з пошуком нової роботи ускладнюється дедалі більшою кількістю випускників вузів. Згідно з найзагальнішими прогнозами, які зробило в листопаді Міністерство кадрових ресурсів і соціального захисту КНР, наступного року роботи потребуватимуть 24 мільйони мешканців Китаю, при цьому на ринку праці будуть розміщено близько 12 мільйонів вакансій.

За офіційними даними, сьогодні в країні налічуються 8,3 мільйона безробітних.

РІА “Новости”